СМИ: Соловьев помог Ивлеевой «войти в ту дверь»

Телеканал «Дождь» выяснил, что пропагандисты Владимир Соловьев и Кристина Потупчик помогали Насте Ивлеевой «правильно извиняться» после «голой вечеринки». Об этом рассказала журналистка телеканала Юлия Таратута со ссылкой на неназванные источники.

Таратута подчеркнула, что в интервью ютуб-каналу «Лука Ебков» Ивлеева посоветовала своим «коллегам с большой аудиторией» обзавестись консультантами. Конкретных имен она не назвала. По словам журналистки, этими консультантами в случае Ивлеевой стали пропагандист и телеведущий Владимир Соловьев и бывшая пресс-секретарь движения «Наши», владелица крупной сети прокремлевских телеграм-каналов Кристина Потупчик.

Как отмечает Таратута, консультации по публичному поведению — «отдельный бизнес» Соловьева. Пропагандист помогает тем, у кого есть «проблемы с властью и законом». По словам Таратуты, он «знает нужных людей, умеет рисовать таблицы рисков и давать советы, как выходить из кризисных ситуаций». Журналистка утверждает, что именно Соловьев посоветовал Ивлеевой «уйти в тень и не раздражать людей, пока страсти не утихнут и власть не передумает».

При этом, как утверждает Таратута, знакомые Ивлеевой считают, что предложенная Соловьевым стратегия оказалась скорее провальной, а его юристы — «специалистами по разводкам», которые не привели Ивлееву к нужным результатам. Кого именно журналистка имеет в виду, не уточняется.

По словам источников Таратуты, участие Кристины Потупчик в кампании по очищению имени Ивлеевой объясняет, почему свое первое после «голой вечеринки» интервью Ивлеева дала именно «Луке Ебкову», «не самому известному ведущему-патриоту». Таратута называет его «креатурой Потупчик».

Журналистка утверждает, что «операцию по возвращению» Ивлеевой курировал глава управления общественных проектов администрации президента Сергей Новиков. Ранее «Дождь» рассказывал, что Новиков отвечает за «черные списки» российских артистов, которым запрещено выступать в России. «План для всех артистов и блогеров в таких ситуациях одинаковый: Донбасс, исповедь, возвращение к жизни в РФ», — отмечает журналистка.

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