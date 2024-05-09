Круизный лайнер прибыл в порт с мертвым китом на носу

Круизный лайнер Meraviglia женевской компании MSC Cruises зашел в гавань Нью-Йорка с мертвым китом на носу. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя Национального управления океанических и атмосферных исследований по рыболовству Андреу Гомес.

По ее словам, речь идет о сейвале весом в 22 тонны. Его труп обнаружили на носу корабля в субботу. Затем его перевезли в Нью-Джерси, где во вторник провели вскрытие. Сейчас биологи пытаются определить, был ли кит мертв в момент столкновения с кораблем.

Главный научный сотрудник Общества охраны морской среды Атлантики Роберт А. Джованни, который занимается расследованием, сообщил The New York Times, что у кита были сломаны кости правого плавника и травмированы ткани вдоль лопатки. Кроме того, биологи обнаружили, что у него был полный желудок и приличный слой жира. По словам Джованни, это указывает на то, что кит, вероятно, был убит в результате столкновения с лайнером. В то же время исследователи не исключают и другие версии его гибели. По словам Джованни, этот случай должен напоминать людям о том, что они делят океан с множеством млекопитающих.

Пресс-секретарь Национального управления океанических и атмосферных исследований сообщил NYT, что морякам восточного побережья рекомендовали замедлять движение судов, сохранять бдительность и сообщать властям, если экипажи заметят мертвых, раненых или запутавшихся в сетях китов.

Представитель MSC Cruises рассказал, что кит находился на судне MSC Meraviglia, которое пришвартовалось в Бруклине перед отправкой в порты Новой Англии и Канады.

«Мы немедленно уведомили соответствующие органы, которые сейчас проводят обследование кита. Мы глубоко опечалены гибелью морских обитателей», — заявили в компании. Там добавили, что MSC Cruises соблюдает все правила, разработанные для защиты китов. Например, ее лайнеры изменяют маршруты в определенных районах, чтобы избежать столкновения с животными, утверждают представители компании.

Обычно сейвалы обитают вдали от береговой линии на большой глубине, рассказала Андреа Гомес из Национального управления океанических и атмосферных исследований. По ее словам, это одни из крупнейших китов и они находятся под международной защитой.

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