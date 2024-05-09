Литва допустила отправку военных инструкторов в Украину

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал The Guardian, что литовский парламент разрешил отправить в Украину инструкторов для обучения украинских военных.

Ландсбергис утверждает, что такой подход «более практичен», чем обучение украинских военных на территории стран НАТО. По его словам, у Украины есть все ресурсы, чтобы проводить обучение на своей территории. «Наши войска обучали украинцев в Украине еще до войны, и мы делали это на протяжении многих лет. Так что возвращение к этой традиции может быть вполне осуществимо», — добавил министр.

Министр считает, что инструкторы должны быть защищены системами противовоздушной обороны, «а это в свою очередь означает, что часть украинского неба может быть защищена средствами ПВО», — добавил Ландсбергис. Он подчеркнул, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба «до боли ясно дал понять», что Украине нужно больше систем ПВО.

Чиновник также предложил создать специальную коалицию европейских стран, которые смогут отправить своих инструкторов в Украину. По его словам, этот шаг «даст понять Путину, что не ему решать, как мы (европейские страны — Прим. «Холода») будем помогать Украине. Вместо этого мы посмотрим, что нужно, и адаптируемся к обстоятельствам, потому что ситуация не становится лучше».

Кроме того, по мнению Ландсбергиса, Европа ответственна за разрушения в Украине: «Ущерб, которые мы наблюдаем, — это наша вина, это наш промах. Это звучит как успех России, но они могут действовать с закрытыми глазами, если мы не сможем защитить украинские города. Они просто бомбят головные центры электросетей, которые гораздо сложнее восстановить».

The Guardian отмечает, что Ландсбергис поддержал министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в его высказывании о том, что Украина имеет право использовать поставленное ей британское оружие для ударов по целям на территории России.

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