Бывший участник войны в Украине предложил местным жителям не спорить и «построить ребятам» суперколонию

В Улан-Уде вооруженные сотрудники ОМОНа не пустили на публичные слушания по поводу строительства мегаколонии местных жителей, которые пытаются добиться отмены проекта. В зале находились только бюджетники, а затем туда пришел участник войны в Украине, который сразу предложил не спорить с властями, пишет издание «Люди Байкала».

«Там на передовой ребята воюют такие же как мы, выходят с мест лишения свободы и также сражаются и, к сожалению, героически погибают. Так почему мы не можем построить колонию для ребят, чтобы как-то улучшить условия?» — сказал мужчина в военной форме.

Он предложил собравшимся перестать спорить: «Сказало государство идти защищать родину — встали и идем. Сказало построить колонию — так давайте построим».

Жители микрорайона Энергетик, где собираются построить колонию на 3000 человек, рассказали, что за час до начала слушаний зал заполнили бюджетники и силовики.

«Ситуация дошла до абсурда. Все, кто в актовом зале, выступают за строительство мегаколонии, кто в фойе, кого не пропустили и не нашлось мест, — против. Можно ли считать это общественными слушаниями, большой вопрос», — подчеркнул один из противников строительства.

Гибридную колонию в Улан-Удэ планируют построить к 2027 году. Также подобные супертюрьмы должны появиться в Чите и Калужской области. Глава Минюста Константин Чуйченко ранее завил, что на строительство трех таких учреждения из бюджета потратят более 50 миллиардов рублей.

Газета «Ведомости» писала, что колонии в Улан-Удэ и Чите, по словам Чуйченко, окупятся через десять лет. В свою очередь, юристы говорили, что при наличии таких тюрем власти будут экономить «на колоссальных расходах по этапированию осужденных из СИЗО».

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