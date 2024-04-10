Жители Калуги выступили против строительства «супертюрьмы»

В Калуге местные жители вышли на пикет для сбора подписей против строительства «супертюрьмы». Об этом сообщается в группе активистов в телеграме.

Колония на три тысячи мест может появиться в 20 километрах от города рядом с деревней Жерело. Предполагается, что это будет тюремный комплекс, в который войдут следственные изоляторы, колонии общего и строгого режимов, колонии-поселения, а также промышленная зона, медцентр, и корпуса для адвокатов, прокуратуры и суда. Кроме того, рядом с тюрьмой хотят построить гостиницу для посетителей заключенных. Под строительство объекта выделили земельный участок площадью более ста гектар.

«Мы — многодетные родители и такое соседство нас не устраивает, тревожно жить рядом с тюрьмой», — жаловались местные жители уполномоченному по правам человека в Калужской области Юрию Зельникову.

В ответ на недовольство горожан Зельников заявил, что тюрьму будут охранять «на самом высоком уровне». Помимо этого, по его словам, строительство объекта позволит создать новые рабочие места. «Это явно лучше, чем какой-нибудь цементный завод под боком», — считает Зельников.

Колония в Калужской области станет первой в своем роде. Ее строительство, по словам главы Минюста Константина Чуйченко, обойдется бюджету в 12 миллиардов рублей. К 2027 году такие гибридные колонии планируют построить в Улан-Удэ и Чите совокупно еще на три тысячи мест. Стоимость каждой оценивается в 20 миллиардов рублей.

Поправки Минюста, допускающие создание таких учреждений объединенного типа, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила в конце февраля этого года.

Читать еще В России могут появиться гибридные колонии. Так власти хотят сэкономить на перевозке и содержании заключенных

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.