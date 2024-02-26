В России могут появиться гибридные колонии. Так власти хотят сэкономить на перевозке и содержании заключенных

В России могут появиться гибридные колонии. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Минюста, допускающие создание таких учреждений объединенного типа, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

В гибридных колониях будут участки с разными видами режимов — общий, строгий, особый, тюремный или режим колонии-поселения. Также там будут участки-тюрьмы и следственные изоляторы (СИЗО).

Первая такая колония на три тысячи мест появится в Калужской области. Ее строительство, по словам главы Минюста Константина Чуйченко, обойдется бюджету в 12 миллиардов рублей. Кроме того, гибридные колонии к 2027 году планируют построить в Улан-Удэ и Чите совокупно еще на три тысячи мест. Стоимость каждой Чуйченко оценил в 20 миллиардов рублей.

Управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев сказал изданию, что таким образом власти будут экономить «на колоссальных расходах по этапированию осужденных из СИЗО». «Ведомости пишут, что колонии в Улан-Удэ и Чите, по словам Чуйченко, окупятся через десять лет.

Заключенные, которые будут содержаться в гибридных колониях, могут избежать длительных перевозок, считает член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева. При этом она отметила, что если такие учреждения будут находиться на окраине городов, то это может осложнить для родственников проезд до СИЗО.

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