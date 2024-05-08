Россия усилила атаки на украинские электростанции

Российская армия стала чаще атаковать украинские электростанции, пытаясь нарушить энергоснабжение в стране. Об этом сообщает Би-би-си.

Один из масштабных обстрелов произошел 22 марта. По данным госкомпании «Центрэнерго», на которые ссылается издание, в результате была разрушена тепловая станция в Харькове. Би-би-си получило доступ к кадрам, на которых видно, что в центре здания образовалась дыра.

Также Россия ударила по двум электростанциям, управляемым частной компанией ДТЭК. Речь идет о предприятиях в Ладыжине в центральной части Украины и в Бурштыне на западе. Издание опубликовало спутниковые снимки, на которых видны разрушения на заводе в Ладыжине.

Фото: Би-би-си

Кроме прочего, в результате российских обстрелов в тот день повреждения получила крупнейшая в Украине гидроэлектростанция в Запорожье. Еще два взрыва произошли на Кременчугской ГЭС в центральной Украине. При этом спутниковые снимки не дают оценить уровень ущерба, который был нанесен этим предприятиям, отмечает издание.

Еще один мощный обстрел произошел 11 апреля, пишет Би-би-си. В результате была разрушена Трипольская ТЭЦ. Это единственный удар, нанесенный в тот день, который смогли подтвердить журналисты издания, однако украинские власти также сообщали о повреждениях электростанций в Сумах, Запорожье и Одессе.

Информация об атаках на украинские электростанции также появлялась 27 апреля и 8 мая. Однако журналисты не смогли найти какие-либо видеозаписи с кадрами этих ударов. Они объяснили это тем, что публикация фото и видео атак на ключевые объекты инфраструктуры в Украине запрещена.

Директор энергетических программ украинского аналитического центра «Центр Разумкова» Владимир Омельченко в разговоре с Би-би-си отметил, что Россия начала наносить удары по более крупной энергетической инфраструктуре, потому что на ее ремонт требуется много времени.

По его словам, по состоянию на середину апреля Украина потеряла более 80% всех теплогенерирующих мощностей. Таким образом Россия пытается создать в Украине «социально-экономический коллапс», чтобы еще сильнее усложнить жизнь местных жителей, считает эксперт.

«Москва надеется, что коллапс энергетического сектора вынудит миллионы людей эмигрировать», — сказал он.

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