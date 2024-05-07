Шоколад резко подорожал 

Поставщики шоколадных изделий предупредили ритейлеров о повышении цен на 10-20%, рассказали РБК два источника на продовольственном рынке.

«Это вынужденная мера, так как шоколадные фабрики столкнулись с беспрецедентным ростом себестоимости», — пояснил изданию исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков, имея в виду резкий скачок цен на какао-бобы.

Востриков назвал биржевые цены на какао-бобы рекордными за последние 47 лет. При этом, по его словам, некоторые поставщики еще ни разу не повышали цены в этом году, стараясь сдерживать их рост за счет собственных ресурсов. В частности, они распродавали приобретенные по старой цене запасы сырья.

Другой собеседник издания подчеркнул, что если розница позволяет, то поставщики стремятся плавно корректировать отпускные цены.

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«Шоколад начал сильно дорожать с февраля 2022 года из-за курсовой разницы и удорожания логистики. Но если в прошлом году производители промышленного шоколада поднимали цены раз в четыре–шесть месяцев и мы успевали к этому адаптироваться, то сейчас произошел резкий скачок, такого никогда не было», — рассказала основательница «Шоколадной лаборатории E-O Chocolate» Елена Овсянникова. Она планирует повысить цены на свою продукцию на 15–20%.

Овсянникова пояснила, что в конце апреля 2024 года производитель шоколадных масс «Барри Каллебаут НЛ Раша» предупредил, что с 1 мая цены вырастут сразу на 20–50%. По ее словам, это уже третье повышение за год.

Крупные сети, такие как «Магнит», «Верный», «Азбука вкуса», «Вкусвилл», X5 Group, Metro C&C не ответили на запросы РБК. Представитель «Ленты» отказался от комментариев.

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