Прокуратура Московской области проверяет российскую дочку американской компании Mars на предмет финансирования украинской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«В настоящее время прокуратура Подмосковья проводит проверку о противоправной деятельности ООО “Марс”, в частности компанию проверяют на оказание финансовой поддержки Вооруженным силам Украины, а также на достоверность полученных доходов и их соответствия уплаченным в казну России налоговым отчислениям», — сказал собеседник агентства.

Как сообщается, с просьбой проверить Mars в Генпрокуратуру обратился серийный доносчик, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Согласно действующему российскому законодательству оказание финансовой помощи Украине, в целом, и ВСУ, в частности, грозит пожизненным лишением свободы.

Компания Mars выпускает в том числе шоколад марок Bounty, Milky Way, Snickers, Twix, M&M’s, а также корма для животных Pedigree, Whiskas, Royal Canin и Sheba. В России компании принадлежат несколько заводов в пяти регионах и научный центр по изучению питания домашних животных. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Mars объявила о приостановке поставок в Россию и заморозке инвестиций.

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