Дудь поговорил с президентом Молдовы и спросил ее о зарплате

Юрий Дудь взял интервью у президента Молдовы Майи Санду. Двухчасовой ролик вышел на ютуб-канале журналиста. Они поговорили о войне в Украине, о Приднестровье, о коррупции и цензуре в Молдове, а также о зарплате Санду на посту президента.

В начале разговора Санду рассказала про свое утро 24 февраля 2022 года. Она проснулась в четыре утра, а в шесть уже работала с коллегами в офисе. Санду до последнего не верила в возможность нападения России на Украину. Она поддержала решение Владимира Зеленского остаться в Киеве после начала полномасштабной войны.

«Единственное правильное решение — это остаться, потому что ты отвечаешь за свой народ и за его безопасность. Это единственный правильный ответ. Здесь вообще вопросов не может быть. Ты президент страны, тебя выбрали, чтобы ты обеспечил или обеспечила безопасность, все люди смотрят на тебя. Ты должна быть там, чтобы сделать все для своего народа», — сказала Санду.

Приднестровье

Дудь спросил у Санду, действительно ли Украина после начала войны в 2022 году предлагала Молдове «решить вопрос» с Приднестровьем. На это президент ответила, что от украинских официальных лиц таких предложений никогда не поступало.

«Мы всегда говорили и будем говорить, что для нас решение приднестровского конфликта [возможно] только мирным путем […] Для нас очень важен мир», — сказала Санду.

Также Дудь попросил рассказать, что ей известно о складе боеприпасов в Колбасне, где в советское время хранилось несколько тысяч тонн оружия. Санду сказала, что она не знает точно, что находится на этом складе, так как у нее нет туда доступа. Однако, по ее словам, у нее есть предположения, и она пыталась решить этот вопрос с первого дня, как стала президентом.

«С первого дня моего мандата мы пытались решить этот вопрос с Российской Федерацией. Мы говорили о том, что нужно уничтожить то, что [находится] на этом складе. Российская Федерация вроде была открыта, но в конце концов мы не пришли к какому-то решению, и, конечно, это проблема. Но нет таких разговоров, чтобы Украина получила доступ [к этому складу], потому что Украина соблюдает нашу территориальную целостность», — отметила президент.

Коррупция

Майя Санду рассказала, что до ее прихода к власти в Молдове действовали большие коррупционные схемы. Когда она стала президентом, «руководители коррумпированных структур», включая предпринимателей и бизнесменов Владимира Плахотнюка и Илона Шора, уехали из страны.

«При Плахотнюке и Шоре было захваченное государство. У нас была большая проблема коррупции и в юстиции, и в антикоррупционных организациях. И вот мы начали этот процесс очистки […] и он продолжается [до сих пор]». По ее словам, это длится дольше, чем она бы хотела, и связала это со встречающимся сопротивлением. По ее словам, сейчас комиссии проверяют судей и прокуроров на неподкупность. Это будет длиться еще год.

Цензура

Юрий Дудь задал Санду вопрос, есть ли в Молдове цензура. Он упомянул, что за последние два года в стране без решения суда заблокировали десятки медиа и телеканалов. «Что это, если не цензура?», — спросил журналист. Он привел в пример блокировку медиа пророссийского молдавского политика и бизнесмена Илана Шора.

«Это не цензура. Это не средства массовой информации, это средства массовой дезинформации», — ответила президент.

Она сослалась на рейтинг организации «Репортеры без границ», согласно которому Молдова занимает 31 строчку в списке стран со свободными медиа. По словам Санду, несколько лет назад Молдова занимала 80-е место.

«Я считаю, что это объективная оценка […] Но когда медиа не соблюдают закон, то, конечно, нужно принимать меры […] Все должны соблюдать закон. И по финансированию медиа, […] и по всем вопросам. Наш закон был сделан, исходя из международных стандартов. […] Если вы думаете, что эти программы закрыли из-за того, что они критиковали правительство, я хочу вам предложить пойти и смотреть все, что [есть в интернете], и вы увидите, сколько критики [правительства]. Здесь вообще вопрос не в этом», — заявила Санду.

Зарплата

По словам Юрия Дудя, который сослался на налоговую декларацию Санду, на посту президента она получает около 850 евро в месяц. Санду это подтвердила и сказала, что она, как и другие граждане Молдовы, может жить на эти деньги.

«Конечно, мы хотим, чтобы все зарплаты росли, мы работаем для этого. Мы хотим, чтобы у нас была более сильная экономика. Но еще придется поработать», — сказала она.

Прежде чем стать президентом, Санду работала во Всемирном банке и получала 10 тысяч евро в месяц после вычета налогов. По ее словам, накопления, которые она сделала за время работы на этой должности, помогли ей в создании партии.

Ответ разочаровавшимся

На вопрос Дудя о том, что она может сказать разочаровавшимся в ней избирателям, Санду ответила: она сдержала свое обещание, что руководить Молдовой будут честные люди.

«То, что олигархи еще не за решеткой — это правда. Но то, что они не руководят этой страной и не продолжают красть деньги, как они делали несколько лет назад, это, наверное, очень важно», — сказала она.

«Мы работали для того, чтобы экономика стала лучше. Но я хочу вам напомнить об энергетическом кризисе, потом случилась война, кризис беженцев. Не хочу сказать, что все проблемы, с которыми мы сталкиваемся, происходят только из-за того, что были эти внешние кризисы. Но все-таки это, наверное, один из самых сложных периодов, если смотреть во всей истории республики Молдова. А с другой стороны, мы сделали серьезные шаги к евроинтеграции и это важно для всех, потому что все наши граждане будут жить лучше, когда Молдова будет в ЕС. Впервые мы сделали конкретные шаги. По всем остальным вещам конечно нужно еще работать», — отметила президент.

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