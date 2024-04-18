В Польше задержали подозреваемого в подготовке покушения на Зеленского

В Польше задержали гражданина страны, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами с целью помочь им организовать покушение на Владимира Зеленского. Об этом сообщили в Службе безопасности и Генпрокуратуре Украины.

По версии следствия, задержанный собирал и передавал России информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка. Он помогал российским спецслужбам спланировать готовящееся покушение на Владимира Зеленского во время его визита в Польшу, говорится в сообщении украинских силовиков. После начала войны президент Украины несколько раз бывал в Варшаве: последний раз он приезжал туда с официальным визитом в апреле 2023 года. Затем он еще раз ездил туда в сентябре. В сообщении СБУ и Генпрокуратуры Украины не сообщается, во время какого из визитов на Зеленского собирались напасть.

Служба безопасности и украинские прокуроры уведомили о готовящемся покушении польских коллег и передали им доказательства. Суд в Варшаве поместил подозреваемого под стражу. Ему предъявили обвинение по статье о деятельности в пользу иностранных спецслужб. Расследование ведет Агентство внутренней безопасности под надзором Национальной прокуратуры Польши.

Как отмечает «Украинская правда», мужчина сам вступил в контакт с российской разведкой и сообщил ей о своей готовности работать на нее.

Ранее в Германии задержали и арестовали мужчин с гражданством ФРГ и России по подозрению в подготовке диверсий. По версии следствия, 39-летний Дитер С. и 37-летний Александр Дж. собирались поджигать и взрывать военные объекты и промышленные предприятия в Германии, в том числе принадлежащие США. Таким образом они хотели помешать организации поставок военной помощи Украине.

По информации Der Spiegel, Дитер С. отслеживал транспортные маршруты, по которым в Украину доставлялись военные грузы. В прокуратуре сообщили, что с 2014 по 2016 год он воевал в Украине на стороне аннексированной Донецкой республики.

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