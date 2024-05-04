Семья осужденного за убийства экс-спецназовца Ульмана опровергла информацию о его гибели в Украине

Семья бывшего командира группы спецназа ГРУ Эдуарда Ульмана отрицает информацию о его участии в войне в Украине и гибели на фронте. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя председателя региональной общественной организации «Женщины Бурятии» Наталью Коробенкову. Издание отмечает, что ее сын, офицер спецназа ГРУ Анатолий Коробенков, был сослуживцем Ульмана.

По словам Коробенковой, 4 мая она разговаривала по телефону с женой Ульмана. «Она в недоумении от распространяемой в СМИ информации о гибели ее мужа в ходе СВО. Журналисты публикуют непроверенные сведения, ссылаясь на меня и других людей. Семья капитана Ульмана обладает данными о том, что он погиб еще в 2007 году. Ничего другого они заявить не могут», — сказала она.

В то же время женщина добавила, что официальной информации о гибели Ульмана нет даже у военной прокуратуры.

Накануне издание «Ридиус» со ссылкой на Коробенкову сообщило о смерти Ульмана в бою на войне в Украине. Коробенкова сказала изданию, что узнала об этом от жены офицера.

Также о гибели Ульмана на фронте «Холоду» сообщил экс-руководитель союза военнослужащих «Защита» Сергей Симончук. По его словам, родственники экс-спецназовца рассказали ему о гибели Ульмана в Донбассе еще в 2020 году. При этом Симончук не назвал дату и обстоятельства его смерти.

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Дело против Ульмана и его подчиненных стало одним из самых резонансных во время второй чеченской кампании. По версии следствия, в 2002 году в Чечне во время контртеррористической операции группа российских спецназовцев под командованием капитана Эдуарда Ульмана расстреляла шестерых мирных жителей.

На суде Ульман говорил, что трижды просил подтверждения приказа. В 2004 и 2005 годах присяжные оправдали его и других военнослужащих, после чего в Чечне прошли многотысячные акции протеста. Решение суда было отменено. В 2007 году Ульман и еще двое фигурантов дела не явились в суд и были объявлены в федеральный розыск. С тех пор их местонахождение неизвестно. Суд заочно приговорил Ульмана к 14 годам лишения свободы по обвинению в убийстве, превышении должностных полномочий и умышленном уничтожении имущества.

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