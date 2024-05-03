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Осужденный за убийство мирных жителей во Вторую чеченскую войну капитан спецназа погиб в Украине 

14:03 • 03.05.2024

Капитан российского спецназа Эдуарда Ульман, заочно осужденный за убийство мирных жителей во время Второй чеченской войны, погиб в Украине еще до начала полномасштабного российского вторжения. 

Как рассказал «Холоду» экс-руководитель общественной организации Союз военнослужащих «Защита» Сергей Симончук, Ульман погиб в Донбассе. Симончук отметил, что узнал о смерти Ульмана от его родственников еще в 2020 году. Об обстоятельствах и дате гибели Ульмана Симончук не рассказал. 

Дело против Ульмана и его подчиненных стало одним из самых резонансных во время второй чеченской кампании. В 2002 году в Чечне, где проходила контртеррористическая операция, группа российских спецназовцев под командованием капитана спецназа Эдуарда Ульмана расстреляла шестерых мирных жителей.  

Российские военные участвовали в операции по поимке чеченского полевого командира Хоттаба. Они организовали засаду на дороге и попытались остановить проезжавший по ней автомобиль. Как рассказал один из участвовавших в операции российских военных старший сержант Эдуард Попов, после того как машина не остановилась, Ульман приказал открыть по ней огонь. 

«Ульман выбежал на дорогу и взмахом руки приказал остановиться двигавшемуся „УАЗику“. Машина не только не остановилась, а попыталась сбить Ульмана, после чего он отскочил в сторону, сделал предупредительный выстрел, машина продолжила движение, и только потом дал команду стрелять», — рассказывал Попов. 

В машине оказались шестеро безоружных местных жителей, один из которых погиб, а двое получили ранения. Военные оказали пострадавшим первую помощь и задержали их. Ульман сообщил о произошедшем командованию и запросил эвакуацию раненых. Однако вместо эвакуации он получил приказ убить задержанных от майора Алексея Перелевского. 

Ульман трижды просил повторить этот приказ, в последний раз дав прослушать его всем своим подчиненным. После этого он приказал лейтенанту Александру Калаганскому и прапорщику Владимиру Воеводину расстрелять чеченцев.

Тела убитых сложили в машину и подожгли. В тот же день группа вернулась в штаб. Спустя два дня туда приехали вооруженные чеченские милиционеры и потребовали выдать им военных, расстрелявших мирных жителей. Спустя два дня Ульман, Калаганский, Воеводин и Перелевский были арестованы. Последнего обвинили в превышении полномочий, остальных — в убийстве. 

В апреле 2004 года суд присяжных оправдал Ульмана и его подчиненных, посчитав, что они не могли нарушить приказ. Однако военная коллегия Верховного суда отменила это решение из-за нарушений при формировании коллегии присяжных. Дело отправили на новое рассмотрение. В мае 2005 года суд присяжных вновь оправдал военных. После этого в Чечне начались многотысячные акции протеста. Спустя два месяца военная коллегия Верховного суда отменила и это решение. 

В ноябре 2005 года началось третье рассмотрение дела. В феврале 2006 года его приостановили в связи с запросом президента Чеченской республики Али Алханова в Конституционный суд. Он оспаривал норму закона, согласно которой это дело рассматривалось военным судом без участия присяжных из Чечни. Конституционный суд отклонил иск Алханова, а 6 июня президиум Верховного суда постановил, что дело Ульмана рассмотрит тройка судей. Дело отправили на очередное рассмотрение. 

Четвертый процесс начался в августе 2006 года в Северо-Кавказском военном окружном суде. В 2007 году Ульман, Воеводин и Калаганский, находившиеся под подпиской о невыезде, дважды не явились в суд. После этого их объявили в федеральный розыск. С тех пор их местонахождение было неизвестно. 

Перелевского суд приговорил к 9 годам колонии строгого режима. Ульмана, Калганского и Воеводина осудили заочно, приговорив к 14, 11 и 12 годам соответственно. Суд признал Ульмана виновным в убийстве, превышении должностных полномочий и умышленном уничтожении имущества. 

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