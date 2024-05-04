Вернувшийся с войны экс-заключенный до смерти избил ветерана войны в Чечне

В Чебаркуле Челябинской области вернувшийся с войны бывший заключенный Иван Кумов до смерти избил ветерана войны в Чечне Алексея Худякова. Об этом сообщает Ura.ru. По словам вдовы погибшего, Кумов остается на свободе.
Ольга Худякова рассказала изданию, что убийство произошло в конце апреля. Ее муж поехал в аптеку за лекарствами от аллергии, а затем оказался в больнице.
«Свидетели произошедшего рассказали, что видели, как мой муж лежал у машины, а рядом находился Кумов и кричал, что так ему [моему мужу] и надо», — сказала она.
Узнав о произошедшем, женщина приехала в больницу. По ее словам, у Алексея Худякова было множество гематом. Врачи отправили его на лечение в Челябинск. От полученных травм он скончался.
«Когда мужа доставили в больницу, полиция зафиксировала инцидент с избиением. Но после было установлено, что Кумов был на СВО. Вернулся домой после ранения. Поэтому дело было направлено из полиции в военный следственный отдел по Чебаркульскому гарнизону. Однако Кумова так никто и не задержал. Местные его видят в городе, к нему приходят друзья», — рассказала вдова.
По информации Ura.ru, Иван Кумов ранее был несколько раз судим. Впервые, в 2019 году, за погром в чебаркульском баре. Второй, в 2020, за угон автомобиля. По совокупности преступлений его приговорили к двум годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
«Сирена» отмечает, что Кумов был фигурантом четырех уголовных дел. В 2015 году он получил три года колонии общего режима за разбой (статья 162 УК). В том же году на него завели дело о применении насилия к сотруднику ФСИН. Кумов освободился в 2019 году, но менее, чем через год, снова попал в тюрьму из-за избиении женщины и охранника в баре. В 2020 году мужчина получил почти три года колонии за угон автомобиля. Отбыл ли он полный срок или освободился, завербовавшись на войну, неизвестно.
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