Люди скормили почти всю балтийскую сельдь лососю

Рыболовам стало сложнее добывать балтийскую сельдь, так как ее вылавливают в огромных количествах для того, чтобы скормить норвежскому лососю. Bloomberg называет происходящее экологической катастрофой и предупреждает о риске исчезновения сельди.

С 1960-х запасы сельди уменьшились на 90% и ученые заговорили о том, что сокращение популяции может поставить под угрозу экосистему Балтийского моря. На этом фоне Еврокомиссия предложила полностью прекратить вылов сельди, однако против этой меры выступили все страны Балтии. Сейчас каждая страна получает квоту на вылов этой рыбы, но у отдельных судов, которые ходят под флагами этих стран, нет лимитов, что позволяет им вылавливать большое количество сельди за одну поездку, отмечает агентство.

Бьорн Лундгрен из компании Rovogerns Surströmming, которая производит популярную в Швеции ферментированную сельдь, рассказал журналистам, что если раньше он вылавливал достаточно сельди, чтобы продавать по пять тысяч банок в год, то теперь ему с трудом хватает рыбы на тысячу банок.

Другой, более крупный производитель ферментированной сельди, Oskars Surströmming, с 2022 года произвел лишь 20 тысяч банок. Для сравнения, в пиковые годы в середине нулевых компания производила около 250 тысяч банок в год.

По словам Райнера Фрезе из Центра океанических исследований имени Гельмгольца в немецком Киле, основная часть улова сельди и кильки из Балтийского моря идет на рыбную муку и жир, которые скармливают норвежскому лососю. Специалиста по рыболовной политике из НКО «Коалиция “Чистая Балтика”» Нильс Хоглунд опасается, что во всем Балтийском море не хватит рыбы, чтобы «прокормить норвежского лососевого монстра».

С ними не соглашается научная сотрудница шведского государственного исследовательского института RISE Сара Хорнборг. Исследование, которое она провела в 2023 году при поддержке шведской индустрии морепродуктов, показало, что норвежские лососевые фермы нельзя назвать ответственными за истощение запасов сельди, так как эта рыба играет относительно небольшую роль в производстве лосося.

В НКО BalticWaters настаивают, что количество выловленной балтийской сельди кажется небольшим разве что по меркам огромной норвежской индустрии аквакультуры, но с точки зрения балтийской экосистемы объемы вылова огромны.

Сложно определить, сколько именно сельди отправляется на корм лососю, так как крупные переработчики рыбы не раскрывают такую информацию, отмечает Bloomberg. Агентство изучило торговые данные в базе ООН Comtrade и пришло к выводу, что крупнейшим импортером рыбной муки и масла является Норвегия — ежегодно в страну ввозят около 300 миллионов тонн этого продукта.

Представитель Норвежской федерации морепродуктов Ойвинд Харам заявил, что отрасль в основном использует рыбные отходы, а также рыбу, непригодную для потребления человеком. Кроме того, компания ищет альтернативные источники корма для выращиваемой рыбы, включая насекомых, личинок и водоросли. «Однако мы продолжим использовать морские ингредиенты в ближайшие годы», — сказал Харам.

За последние годы норвежская лососевая промышленность сократила долю рыбной муки и жира в кормах примерно до 30%. Еще в 90-х годах корм лосося состоял из этих продуктов на 90%. Однако снизить этот показатель еще сильнее сложно, так как разводимый лосось нужно кормить жирами и кислотами омега-3, которые в основном содержатся в морских организмах.

По данным Bloomberg, Норвегия производит более половины выращиваемого в мире лосося. В прошлом году местные фермы экспортировали лосось на 17 миллиардов долларов. На этот сектор приходится примерно 3% норвежского ВВП. По данным исследовательской компании IMARC Group, на которые ссылается агентство, к 2028 году Норвегия будет выращивать почти на 40% больше лосося и к 2050 году планирует экспортировать по пять миллионов тонн лосося и форели ежегодно.

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