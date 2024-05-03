На главном военном кладбище России скоро закончатся места 

На федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества», который является главным российским военным кладбищем, заканчиваются места из-за войны в Украине. В связи с этим Минобороны планирует расширить его, вырубив 17 гектар примыкающего к мемориалу Пироговского лесопарка. Об этом пишет «Новая газета Европа».

По данным издания, в ходе общественных слушаний многие местные жители высказались против расширения кладбища и за сохранение леса. Однако администрация разводит руками и ссылается на директивы сверху.

Мемориал «Пантеон защитников Отечества», площадью более 52 гектар, был рассчитан на 200 лет службы. Однако после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года количество могил начало резко расти. С момента открытия мемориала в 2013 году по июль 2021 года там появилось лишь 353 новых захоронения. А после начала войны там похоронили более 900 погибших в Украине военных.

Там, в частности, похоронен ближайший соратник Евгения Пригожина и командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин. Там же похоронен заместитель командующего 14-го Армейского корпуса генерал-майор Владимир Завадский. Он, по разным данным, или подорвался на мине в Харьковской области, или попал под обстрел в Херсонской области.

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По словам людей, живущих по соседству с кладбищем, похороны с воинскими почестями и оружейным салютом проходят там почти ежедневно. Чтобы спасти лес местные жители предлагают перестать хоронить военных.

«Предлагаю вообще уже перестать захоранивать, начать кремировать и пускать по ветру или урну забирать. Лес важнее живым, а мертвым какая разница», — написала Надежда под публикацией в группе «Сохраним Пирогово» во «ВКонтакте».

«Новая газета Европа» отмечает, что если радикально не менять планировку кладбища, то для захоронений военных остаются колумбарий и два ряда квадратов в «украинском» секторе. Этого, по данным газеты, хватит максимум на два года войны.

В списке погибших российских военных, который ведут «Медиазона», Русская служба Би-би-си и команда волонтеров, на данным момент насчитывается 52 155 имен.

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