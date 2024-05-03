ТНТ заблюрил комиков-«иноагентов» в старых выпусках

Телеканал ТНТ4 вырезал из старых эфиров передачи Comedy Battle комиков Руслана Белого и Семена Слепакова. В кадрах, на которых они все же остались, их заблюрили. Об этом Руслан Белый рассказал на канале комика Славы Комиссаренко.

По словам Белого, он узнал об этом из сообщений людей в инстаграме, которые начали присылать ему фрагменты эфиров на ТНТ4.

«По ТНТ4 идут повторы всех шоу, которые раньше снимались на ТНТ. И там идут [выпуски] Comedy Battle каких-то незапамятных времен, в которых сижу я и Семен Слепаков. Все наши речи из этого Comedy Battle вырезали, но остались [фрагменты], где мы есть в кадре, и нас там заблюрили. Я вообще в шоке», — рассказал комик.

Минюст внес Семена Слепакова в реестр «иноагентов» в апреле 2023 года, а Руслана Белого — в сентябре. Ведомство посчитало, что Белый не только выступал против войны, но и «осуществлял деятельность, направленную на формирование негативного образа Вооруженных Сил РФ». Слепаков, по версии Минюста, «формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом», а также «негативно высказывался» о россиянах. Оба комика пытались оспорить включение их в список, но суды остались на стороне Минюста.

Ранее ТНТ вырезал Руслана Белого из передачи Stand Up, которую он вел с 2013 года и был ее продюсером. Также телеканал удалил из заставки сериала «Домашний арест» песню «Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым», которую спел Семен Слепаков. Затем Слепаков попал в список музыкантов, песни которых запретили исполнять на студенческом фестивале в Пскове.

И Семен Слепаков, и Руслан Белый выступили против войны в Украине. Сейчас они оба живут за пределами России.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.