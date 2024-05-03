Российских студентов арестовали в Финляндии за вывоз электроники

В финском городе Каяани арестовали троих российских студентов, подозреваемых в вывозе за границу товаров двойного назначения. Об этом сообщает издание Yle.

О каких именно товарах идет речь и в какие страны студенты вывозили их из Финляндии, не сообщается. По словам следователя Киммо Тууленкари, это предметы роскоши, которые могут использоваться не только в гражданских, но и в военных целях, как сами по себе, так и по частям.

«Если мы говорим о предметах роскоши в целом, то имеем в виду смартфоны, компьютеры, компьютерные детали, камеры, дроны и другие вещи, которые люди обычно используют в повседневной жизни, но которые могут иметь двойное назначение в другой стране», — сказал Тууленкари.

Местная полиция отмечает, что вывезенные из Финляндии товары пользуются спросом в стране или странах, куда их отправляли.

По информации Yle, полиция задержала подозреваемых после обыска в общежитии местного колледжа. Все фигуранты этого дела — двое молодых людей и девушка — учащиеся этого учреждения. Их возраст не называется, но известно, что все они старше 20 лет и у них есть российское гражданство. По словам прокурора, гражданство подозреваемых не влияет на ход следствия, однако «международный аспект» дела затрудняет расследование.

Yle отмечает, что задержанным грозит до четырех лет лишения свободы. Российское посольство в Финляндии потребовало предоставить его сотрудникам доступ к задержанным. «Все запросы посольства на этот счет, в нарушение положений двусторонней консульской конвенции, пока остаются без ответа», — цитирует РБК представителя дипмиссии.

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