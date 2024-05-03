Kinder Surprise и Milka попали в список самых опасных сладостей

Крупных производителей снеков обвинили в том, что они используют яркую упаковку привлекательной формы, таким образом манипулируя детьми и вызывая у них желание есть сладости и чипсы. К такому выводу пришла компания Bite Back, принадлежащая шеф-повару Джейми Оливеру, пишет The Guardian.

Bite Back попросила экспертов по питанию проанализировать 262 сладких продукта, которые продаются в Великобритании и которые были произведены десятью крупнейшими продовольственными компаниями. За исследование взялась группа экспертов из Лондонского университета Королевы Марии.

Они пришли к выводу, что 80% проанализированных ими продуктов продаются в ярких упаковках с забавными узорами и надписями, которые привлекают детей. При этом почти все продукты, которые изучались в рамках исследования (78%), были признаны вредными для здоровья из-за высокого содержания в них сахара, соли и жира. 67% сладостей, на упаковке которых был изображен какой-либо персонаж, также не были здоровыми.

Эксперты пришли к выводу, что все 58 привлекательных для детей продуктов, которые производит Mondelēz International (бренды Cadbury, Oreo, Milka и Dairylea), вредны для здоровья. 22 продукта, произведенных компанией Ferrero (бренды Kinder Surprise, Nutella и Tic Tac) содержат большое количество жира, соли и сахара. Mars, PepsiCo и Kellogg's также продают десятки товаров, в том числе привлекательных для детей, которые вредны для здоровья. В то же время все продукты Danone, внешний вид которых нравится детям, были признаны неопасными.

Исполнительный директор Bite Back Джеймс Туп попросил британские власти ввести новые правила упаковки, чтобы «ограничить эту пагубную тактику гигантов-производителей нездоровой пищи».

В компании Mondelēz возмутились выводами исследования и назвали себя «ответственным производителем продуктов питания», соблюдающим маркетинговые законы Великобритании. В компании добавили, что ее продукты «продаются взрослым и родителям и предназначены для периодического угощения». Также производитель не согласился с тем, что яркие цвета и необычные формы делают продукт привлекательным для детей.

В защиту крупных компаний выступила британская федерация продуктов питания и напитков. Ее представитель сказал The Guardian, что производители «строго соблюдают правила рекламы менее здоровых продуктов питания и напитков в детских СМИ, в том числе на телевидении, в интернете, в кинотеатрах, в печатных СМИ и на улице».

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