Десятки людей погибли и пропали без вести из-за мощнейшего за 80 лет наводнения в Бразилии

В результате проливных дождей в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии началось сильное наводнение. По меньшей мере 37 местных жителей погибли, еще 74 числятся пропавшими без вести, сообщает Associated Press. Как минимум 23 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома.

По данным Reuters, наводнение затронуло примерно половину всех городов штата. Во многих из них улицы превратились в реки, а дороги и мосты были разрушены. Наводнение спровоцировало оползни и частичное обрушение плотины на гидроэлектростанции между городами Бенто-Гонсалвес и Котипора. Еще одна плотина в этом районе находится под угрозой разрушения. Остающихся там местных жителей призывают к немедленной эвакуации.

«Это не просто еще одна критическая ситуация. Это, вероятно, самый критический случай, когда-либо зарегистрированный в штате», — заявил местный губернатор Эдуардо Лейте. В четверг в штат прилетел президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, чтобы посетить пострадавшие районы и встретиться с губернатором.

Фото: Anselmo Cunha/Agence France-Presse — Getty Images

По всему штату происходят отключения электроэнергии, связи и воды, отмечает The Guardian. Из-за отсутствия интернета и телефонной связи местные жители с трудом связываются с родственниками из других регионов. Над затопленными городами летают вертолеты, которые забирают людей с крыш домов.

Мощные ливни обрушились на юг Бразилии в понедельник. Ожидается, что они продолжался как минимум до субботы. По данным Бразильской геологической службы, это наводнение по масштабу превзошло историческое наводнение 1941 года. В некоторых городах уровень воды стал самым высоким за последние 150 лет.

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