Российские власти хотят заработать миллиарды на продаже «красивых» автономеров

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила легализовать продажу «красивых» автомобильных номеров. Об этом сообщает РБК.

Лантратова направила соответствующее обращение главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко. По ее мнению, легальная продажа «красивых» номеров может принести в федеральный бюджет до 35 миллиардов рублей только за первый год.

Стоимость таких номеров может, по словам депутата, может варьироваться от сотен до миллионов рублей. Свои расчеты Лантратова обосновала стоимостью номеров с аббревиатурой «СВО».

Как ранее писал РБК, такие номера стали пользоваться популярностью у россиян после начала войны в Украине. Их стоимость начинается от 150 тысяч рублей. На финальную сумму влияют не только буквы, но и цифры. Например, один из продавцов отметил, что на продаваемом им номере имеется «интересное сочетание цифр» — 404, которым обозначается стандартная ошибка веб-страницы. В одном из своих постов Дмитрий Медведев назвал Украину «страной 404».

Кроме того, Лантратова считает, что нововведение поможет бороться с черным рынком по продаже «красивых» номеров. При этом объем нелегальных продаж «до сих пор не получил должной оценки специалистов».

Вопрос легальной продажи «красивых» номеров для машин поднимался еще в ноябре 2019 года. Тогда Минэкономразвития и МВД договорились о легализации продаж. Предполагалось, что при регистрации автомобиля через Госуслуги водитель мог выбрать номер и заплатить повышенную пошлину.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил сделать обязательным российский триколор на всех автомобильных номерах. По его словам, он поддержал инициативу своего подписчика. Хинштейн утверждает, что исключение сделают только для красных номеров машин дипломатического корпуса. По его словам, нововведения не коснутся тех, кто раньше уже получил номер без триколора.

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