ФСБ отчиталась об убийстве подозреваемого в теракте в «Крокусе» «агента украинской разведки» 

В Центре общественных связей ФСБ сообщили об уничтожении «агента военной разведки» Украины. Он якобы планировал несколько терактов. Канал ВЧК-ОГПУ утверждает, что убитого подозревали в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле».

В ФСБ заявили, что «диверсант» приехал в Москву из Литвы в марте 2024 года. Как сообщается, силовики пытались задержать его в Гатчинском районе Ленинградской области. По версии спецслужбы, мужчина собирался забрать оружие из тайника и устроить теракт «на топливном терминале в Тосненском районе».

«При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован», — говорится в сообщении ФСБ.

В апреле «диверсанта» пытались задержать в Московской области, как сообщается, также рядом с тайником с оружием. Тогда ему удалось скрыться. В брошенной им машине нашли пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты бомбы, документы и мобильный телефон, утверждают в ФСБ. Силовики заявили, что в арендованных им гараже и квартире изъяли взрывчатку, боеприпасы и карту литовского отделения шведского SwedBank.

Кроме того, ФСБ утверждает, что изучив переписку убитого «с куратором», выяснилось, что он обучался минно-взрывному делу и стрельбе в Литве. В сообщении также говорится, что убитый, в частности, планировал поджечь кинотеатр в Риге и теракты в церквях стран Балтии.

ВЧК-ОГПУ, ссылаясь на неназванные источники, пишет, что убитого зовут Николай Сурнов. По информации телеграм-канала, ФСБ подозревала его в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом также сообщили телеграм-каналы Mash и Baza.

Отец Сурнова — подполковник ракетных войск стратегического назначения в отставке Сергей Сурнов — 10 апреля, в день, когда силовики пытались задержать «диверсанта» в Подмосковье, рассказал ВЧК-ОГПУ, что его сын «далек от политики и занимается ремонтом машин».

Канал также опубликовал фотографию убитого, усомнившись в том, что он оказывал силовикам сопротивление. «Якобы он отстреливался и даже приведено соответствующее фото. Однако, источники отмечают, что на фото пистолет лежит неестественно у руки Сурнова, как будто его положили для съемки», — говорится в сообщении.

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