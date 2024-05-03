Часть Берлина накрыло токсичным дымом

На металлургическом заводе Diehl Metal Applications на западе Берлина произошел крупный пожар, сообщают Bild и Berliner Zeitung. Из-за этого часть города накрыло токсичным дымом.

Представитель пожарной службы Берлина Адриан Венцель сообщил Bild, что в здании горят химикаты. «Там хранилась серная кислота и цианид меди. Существует риск образования цианистого водорода, который может подняться в воздух вместе с дымом», — рассказал он.

Венцель порекомендовал жителям прилегающей к заводу территории закрыть двери и окна, а также выключить вентиляцию и кондиционеры.

Фото: Олаф Вагнер

Власти Берлина порекомендовали избегать района Лихтерфельде, где находится предприятие. Учащихся и учителей соседних школ отправили по домам, а расположенные рядом магазины закрыли. Что стало причиной возгорания, не сообщается. По информации Bild, пострадавших нет.

По информации Berliner Zeitung, площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. В тушении огня принимают участие около 160 пожарных. Изначально возгорание произошло на первом этаже завода, а затем распространилось на верхние этажи. Часть здания обрушилась.

Diehl Metal Application производит в том числе медные сплавы, радиаторы, кольца синхронизатора для автомобилей и металлопластиковые гибридные детали. Как отмечает Berliner Zeitung, по адресу горящего завода также находится филиал Diehl Defense — компании, которая производит оружие. Судя по карте на сайте Diehl, в Берлине находится только офис Diehl Defense, а ее производство располагается на юге страны — под Нюрнбергом.

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