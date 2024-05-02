В России закончились оригинальные запчасти Apple

В авторизованных сервисных центрах (АСЦ) компании Apple в России не осталось оригинальных комплектующих. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник в одном из таких центров и независимого аналитика Сергея Вильянова.

По данным издания, в России продолжают работать шесть АСЦ Apple. По словам представителя одного из них, оригинальных комплектующих для техники Apple в России нет во всех АСЦ. IPhone 14 и 15 не обслуживаются в России, а оригинальные компоненты предыдущих поколений смартфонов перестали поставлять в декабре прошлого года.

Нехватка оригинальных комплектующих в российских АСЦ Apple начала ощущаться еще летом 2023 года, отметил аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, с тех пор сервисным центрам приходится закупать китайские запчасти или разбирать одни гаджеты для ремонта других.

Как отмечают «Ведомости», Apple полностью перестала поставлять в Россию комплектующие для ремонта своих устройств в феврале. Как пояснила пресс-секретарь сети магазинов re:Store, которая до 2022 года была официальным реселлером техники Apple в России, эта компания продолжила сервисное обслуживание гаджетов Apple после того, как производитель ушел из России.

Речь идет об устройствах Apple, которые были ввезены до февраля 2022 года. Спустя два года, в феврале 2024, истек гарантийный срок всей техники Apple, официально ввезенной и проданной в России. После этого производитель перестал поставлять в Россию запчасти для своих устройств.

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