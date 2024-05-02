США обвинили Россию в использовании химического оружия

Российские военные используют на фронте в Украине химическое оружие. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, опубликованном 1 мая.

«Россия использует химическое вещество хлорпикрин против украинских военных, чем нарушает Конвенцию о запрете химического оружия», — заявили в американском ведомстве.

Там отметили, что кроме хлопикрина, российские военные используют также слезоточивый газ. «Использование таких химикатов не является изолированным инцидентом и, вероятно, вызвано желанием российских войск выбить украинские силы с укрепленных позиций и добиться тактического успеха на поле боя», — говорится в заявлении Госдепартамента США.

О применении Россией на поле боя различных газов и раздражающих веществ ранее сообщали украинские военнослужащие, отмечает телеканал CNN. По его данным, в марте представители ВСУ заявили, что зафиксировали уже больше тысячи случаев, когда российские военные применяли на фронте слезоточивый газ и другие запрещенные для использования в боевых действиях токсичные химикаты. Из них 250 имели место только в прошедшем феврале.

В свою очередь, российский посол в США Анатолий Антонов назвал обвинения в применении химического оружия в адрес России «одиозными» и безосновательными.

Хлорпикрин — химическое вещество раздражающего действия, которое при контакте поражает слизистые человека, а в больших дозах может привести к смерти. Его активно применяли на полях сражений Первой мировой войны. Позже использование хлорпикрина в боевых действиях было запрещено международными конвенциями, наряду с другими видами химического оружия. Сейчас хлорпикрин используется в основном в сельском хозяйстве.

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