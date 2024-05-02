В Великобритании призвали к ревизии санкционных списков 

Санкции, введенные Великобританией против России, недостаточно эффективны, а страдают от них зачастую совсем не те, кто должен. К такому выводу пришли участники слушаний в комитете по Казначейству британской палаты общин, пишет РБК, ссылаясь на материалы заседания.

Среди прочего в ходе слушаний, где обсуждалась эффективность финансовых санкций против России, звучали призывы к пересмотру санкционных списков. Так, по мнению некоторых участников, целый ряд персон, попавших под санкции, на самом деле «являются средними россиянами, очень далекими в социально-экономическом плане от олигархов», и не несут никакой ответственности за военные действия в Украине.

«Я бы призвал к ревизии того, что уже сделано, чтобы удостовериться, что мы действительно бьем по нужным целям», — сказал директор Центра по изучению финансов и безопасности лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований Том Китиндж.

О необходимости пересмотра санкционных списков также заявили представители юридической фирмы Peters & Peters Solicitors, которая в разное время защищала интересы клиентов из Египта, Сирии, Мьянмы, Белоруссии, Украины и России, в отношении которых были введены ограничения.

По мнению юристов фирмы, санкции «в настоящее время не достигают желаемого эффекта, а в некоторых случаях и вовсе контрпродуктивны». В Peters & Peters Solicitors также отметили, что среди тех, кто попал под санкции Великобритании есть критики войны в Украине. Юристы подчеркивают, что некоторые из них ушли со своих должностей или избавились от российских активов еще до введения против них ограничений.

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