Каннибал и убийца уехал из колонии на войну

Людоед и убийца из Волгоградской области Дмитрий Малышев вышел на свободу, отправившись на войну в Украину. Об этом он сам рассказал местному изданию v1.ру.

В 2015 году Малышева приговорили к 25 годам лишения свободы за убийство двух человек с особой жестокостью в составе преступной группы, бандитизм, хищение и незаконный оборот оружия и боеприпасов, приготовление к убийству полицейских, разбой и каннибализм.

В ходе процесса было показано видео, которое снял сам Малышев. На нем он готовит и ест сердце убитого им 46-летнего мигранта из Таджикистана. «Жарим человечинку. Вот оно — сердечко. Я уже лучку добавил», — комментировал происходящее на кадрах Малышев.

Заключив контракт с Минобороны, Малышев стал активно вести соцсети и охотно общаться в журналистами. Так, он регулярно публикует фотографии со своим бывшим сокамерником — убийцей-расчленителем Александром Масленниковым, который был осужден на 23 года лишения свободы за жестокое убийство двух девушек. Он также получил помилование, отправившись на войну.

«Мы с Александром вместе сидели и вместе подписали контракт с Минобороны в октябре 2023 года. Служим в “Шторм V”. Знавал я таких, кто из колонии сюда шел, чтобы просто сменить обстановку. Обычно они быстро пропадают. Но я понимал, зачем я еду и куда я еду. Вот вы как отнесетесь, если в школе вашей маленькой дочери будут рассказывать в начальных классах, как правильно надевать презерватив? Или по улице будут мужики ходить и облизывать друг друга? Для вас это нормально? Для меня ненормально», — рассказал Малышев журналистам.

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