В России легализовали возможность избежать уголовного наказания для преступников

С марта в России вступил в силу федеральный закон, который освобождает от уголовной ответственности людей, подписавших контракт и отправившихся на войну. Теперь избежать наказания можно на этапе следствия, по итогам которого суд может даже признать обвиняемого виновным, но освободить его прямо в зале суда.

Отличие от других схем в том, что раньше российские власти предлагали амнистию уже тем, кто сидит в колониях, то есть признан виновным. Новый закон, в свою очередь, легализует возможность уйти от наказания еще до решения суда.

«Этот закон плюет на интересы потерпевших по уголовному делу, речь в таких делах совсем не будет идти о восстановлении справедливости», — говорит адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов. Он отмечает, что раньше избежать ответственности можно было по двум причинам: из-за смерти обвиняемого или истечения срока давности преступления. Теперь же избежать наказания смогут те, кто «подписался на войну».

Первым, кто избежал наказания за уголовное преступление стал 57-летний Евгений Тетерин. 16 апреля суд в Екатеринбурге приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и 25-миллионному штрафу за пособничество во взяточничестве, но сразу же освободил от наказания из-за участия обвиняемого в войне.

Тетерин — известный в Екатеринбурге руководитель общественных организаций, член региональной Общественной палаты, бизнесмен. Его обвинили в том, что тот трижды обещал знакомым бизнесменам «решить проблемы» их компании за 13,5 миллионов рублей (которые он обещал передать аудиторам, налоговой и следователям).

«Дело Тетерина — экономическое. А если бы речь шла об убийстве или о другом тяжком преступлении, в котором были бы потерпевшие? Каково было бы потерпевшим услышать, что преступник освобождается от ответственности?» — задается вопросами адвокат Смирнов. Он называет новый закон, освобождающий преступников от наказания, надругательством над правом.

Находясь под подпиской о невыезде, во время следствия Тетерин поехал на Донбасс. Там он «представлял интересы уполномоченного по правам человека в Свердловской области», а затем подписал контракт с Министерством обороны. Этого оказалось достаточно, чтобы судья, зачитывая приговор, освободил Тетерина от наказания.

Случай применения нового закона с Тетериным не единственный: «Холод» нашел еще один кейс, когда за подписание контракта с Минобороны из колонии условно освободили мужчину, отбывающего срок в колонии за убийство двоих людей.

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