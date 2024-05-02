Финансовых пирамид в России стало больше

За первый квартал 2024 года количество финансовых пирамид, нелегальных кредиторов и операторов инвестиционных платформ в России увеличилось на 54% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные российского центробанка.

Как пишет издание, в этом году Центробанк обнаружил 1787 новых сервисов по нелегальному обороту денег. В прошлом году этот показатель был равен 1159. При этом количество именно финансовых пирамид выросло на 70%. «Коммерсантъ» отмечает, что большинство сервисов привлекали средства россиян под предлогом инвестирования в тот или иной проект.

Собеседники издания утверждают, что рост нелегальной финансовой деятельности связан как с «жесткой политикой» центробанка, так и активной рекламой платформ, проводящих финансовые махинации. Например, президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов уверен: «Из-за жестких критериев к заемщикам и малопривлекательных ставок по вкладам граждане ищут альтернативные способы приумножения собственных средств или где бы занять до зарплаты с наименьшим риском отказа по заявке. Наиболее закредитованные граждане готовы идти на риск, а где есть спрос, там есть и предложение».

В то же время гендиректор Safetech lab Александр Санин считает, что всему виной активная реклама нелегальных сервисов: «Брокеры активно рекламируют населению услуги, привлекая клиентов, тем самым популяризируя тему. Все больше граждан узнает о ней, появляется, так скажем, “растущий рынок”, именно поэтому появляются мошенники».

«Коммерсантъ» отмечает, что в Центробанке рост финансовых пирамид и нелегальных кредиторов связывают с использованием криптовалют. Ранее в Госдуме предложили запретить оборот криптовалюты. Вместе с тем эксперты утверждают, что в ближайшее время количество платформ для нелегального оборота денег будет только расти.

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