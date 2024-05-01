«Миллиардера из Ижевска» заставили извиниться за слова о памятниках

Владельца компании «Бизнес Кофе с собой» и автора блога «Миллиардер из Ижевска» Константина Петрова заставили извиниться за слова о памятниках в Мурманске. Видео его покаянной речи появилось в канале главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

На прошлой неделе Петров выложил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», которая сейчас недоступна, видео из Мурманска. На записи он пожаловался, что в городе не на что посмотреть.

«Интересно, мы когда на экскурсиях про города перестанем показывать памятники, могильники, места каких то сражений, гибели <...> Я вот думаю, мы когда уже с этой хуйней расстанемся? Сколько лет должно со Второй мировой воны пройти, чтобы люди, которые никогда этой войны не видели, перестали об этом говорить. Давайте о чем то позитивном говорить», — сказал Петров.

Бизнесмен добавил, что памятники в России ставят «воинам-суперменам», а люди готовы к «обострению и конфликту», так как им с детского сада рассказывают про массовый героизм, самопожертвование и «про то, как надо родину защищать».

«Давайте ставить памятники тем, кто придумал франшизу», — предложил Петров.

На ролик обратил внимание губернатор Мурманской области Андрей Чибис. «Помнить свою историю и чтить защитников своей страны, тем более пожертвовавших своей жизнью ради нас, священно для российских людей. Мы гордимся нашими героями. А горе-блогеру, позорящему свою страну и свой народ, не место в Мурманской области. Нам такие “гости” не нужны», — написал он в своем телеграм-канале 30 апреля.

На следующий день видео Петрова выложила также Мизулина, попросив силовиков проверить высказывания блогера. А уже через несколько часов она опубликовала извинения блогера.

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