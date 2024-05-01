СБУ пришла с обысками к украинскому митрополиту

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели обыск у митрополита Запорожского и Мелитопольского Украинской православной церкви (УПЦ) Луки (в миру — Андрей Коваленко). Соответствующее сообщение появилось в официальном телеграм-канале спецслужбы.

В нем говорится, что Луку подозревают в разжигании межрелигиозной розни. По данным следствия, иерарх УПЦ в ходе общения с прихожанами и проведения церковных литургий «публично выражал свое пренебрежительное отношение к представителям других конфессий». Кроме того, по данным СБУ, Лука публиковал в своем телеграм-канале провокационные сообщения, в которых оскорблял религиозные чувства представителей других конфессий.

Таким образом, по мнению следствия, священнослужитель «расшатывал общественно-политическую обстановку во фронтовом регионе в пользу страны-агрессора». В сообщении отмечается, что проведенная СБУ экспертиза «подтвердила факты подрывной деятельности клирика против государственной безопасности Украины».

В декабре 2022 года украинские власти ввели против Луки санкции сроком на пять лет «за пособничество и оправдание российской агрессии против Украины, а также продвижение идей "русского мира"» в стране. Ограничения включали в себя заморозку активов и запрет на ведение коммерческой деятельности.

«Мы делаем все для того, чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую оно могло бы дергать украинское общество», — объяснил тогда это решение президент Украины Владимир Зеленский.

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