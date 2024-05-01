США ввели санкции против российской «Победы» и компаний из других стран

Минфин США расширил санкционные списки против России. В перечень попали 29 физических лиц и более 250 юридических, говорится на сайте ведомства.

В частности, под ограничения попал российский лоукостер «Победа». Свое решение Минфин США объяснил тем, что компания занимается деятельностью «в секторе экономики Российской Федерации, предназначенном для поддержки военно-промышленной базы России». Запрет на поставки товаров и услуг для авиакомпании вступит в силу после 30 июля 2024 года, обратил внимание РБК.

В списке также есть компании из Китая, Азербайджана, Бельгии, Словакии, Турции и ОАЭ. Они, как сообщается, помогали России закупать оборудование за рубежом в обход уже введенных санкций.

Среди российских предприятий, которые оказались под американскими санкциями, автозавод «Урал», Брянский автозавод, Волгоградский тракторный завод, Ярославский моторный завод, Болховский завод полупроводниковых приборов, Фрязинский завод мощных транзисторов, научно-производственное объединение «Марс», «99 завод авиационного технологического оборудования», завод «Протон», завод «Юпитер» и другие.

Кроме того, США ввели ограничения в отношении российских войск радиационной, химической и биологической защиты и исследовательских институтов Минобороны.

В списке физических лиц, на которых накладываются санкции, в частности, оказались конструктор танка «Армата» Андрей Терликов и генеральный директор автозавода «Урал» Павел Яковлев.

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