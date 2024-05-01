«Почта России» задерживает доставку иностранных посылок из-за нехватки денег на пошлины 

Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила о задержках оформления посылок, которые доставляет «Почта России». Такая ситуация наблюдается с 30 апреля.

«Задержки связаны с недостатком денежных средств, размещаемых на лицевом счете АО Почта России для перечисления таможенных платежей за ввозимые посылки», — говорится в публикации.

Там также отмечается, что проблемы возникли только с «платными» международными почтовыми отправлениями. В ФТС подчеркнули, что доля таких посылок составляет не более 0,2% от общего количества ввозимых международных почтовых отправлений.

«Все находящиеся на контроле посылки будут оформлены сразу после поступления денежных средств на лицевой счет АО Почта России и подачи декларации в таможню», — пояснили в службе. При этом, как сообщается, посылки не будут возвращать в страну отправления.

В «Почте России» задержку с оформлением посылок объяснили ростом спроса на персональные компьютеры, их комплектующие, ноутбуки, планшеты и телефоны.

«За период с 30 апреля по 1 мая платных отправлений (в основном, товаров категории “Электроника”) поступило в 6 раз больше среднего дневного объема. В результате для некоторых отправлений завершение таможенных процедур отложено до первого банковского дня — 02.05, когда счет будет пополнен», — говорится в сообщении компании, которое приводит РБК.

С 1 апреля порог беспошлинного ввоза посылок в Россию снизили с 1000 до 200 евро. Если порог превышен, то покупатель должен заплатить пошлину – 15% от стоимости товара, но не менее двух евро за килограмм.

Читать еще Россия ежедневно добивается успехов на фронте Украина все еще может сдержать наступление ВС РФ, хотя ВСУ оказались в зависимости от поддержки Запада

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.