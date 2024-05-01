Мировое потребление вина упало до минимума с 1996 года

Потребление вина в мире в 2023 году упало до минимума с 1996 года. Об этом пишет агентство РИА «Новости», ссылаясь на данные Международной организации виноградарства и виноделия.

Так, в 2023 году совокупный объем потребления вина в мире составил 22,1 миллиарда литров. При этом годом раньше жители планеты выпили 22,7 миллиарда литров. Как отмечает агентство, на итоговые цифры сильно повлияли снижение потребления вина в Китае и энергетический кризис, который привел к росту цен на вино в большинстве стран.

Крупнейшим в мире потребителем вина в 2023 году стали США с показателем в 3,3 миллиарда литров. Это на 3% меньше, чем в 2022 году. На втором месте по объемам выпитого вина оказалась Франция с 2,4 миллиарда литров. Годом раньше французы выпили 2,5 миллиарда литров. Третье место заняла Италия, где в 2023 году потребление вина снизилось на 2,5% — до 2,2 миллиарда литров. Россия в этом списке занимает седьмую строчку, показав рост годового потребления вина на 3% — до 860 миллионов литров. Как отмечает РИА «Новости», российский показатель в 2023 году сравним с уровнем потребления вина в доковидном 2019 году.

При этом сильнее всего объемы потребления вина в 2023 году сократились в Китае, рухнув сразу на 25% — до 680 миллионов литров. Также серьезно уменьшились объемы выпитого вина в Португалии и Аргентине, В первой за 2023 год выпили 550 миллионов литров, что на 9,2% меньше чем в 2022 году. А во второй потребление за год сократилось на 6,2% — до 780 миллионов литров.

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