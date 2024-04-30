Сильный ветер вызвал пыльные бури и пожары в двух регионах России 

На окраине Улан-Удэ из-за ураганного ветра горят несколько построек, сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков.

«В связи со стихией, отмечаются нарушения электроснабжения, возгорания в частном секторе, повреждения заборов, кровель, рекламных щитов, коммуникаций, остановок, обломанных крупных веток, деревьев», — написал он в своем телеграм-канале.

Глава Бурятии Алексей Цыденов написал, что в Улан-Удэ и пригороде зафиксированы пять пожаров. Других подробностей он не сообщил. По данным МЧС, площадь пожаров составляет 3000 квадратных метров.

В Иркутске, по данным регионального МЧС, ветер с порывами до 25 метров в секунду вызвал пыльную бурю и стал причиной нескольких пожаров. При этом в пресс-службе администрации города утверждают, что порывы ветра достигали 28-30 метров в секунду.

В городе и пригороде загорелись как минимум три частных дома, а также хозяйственные постройки. «Был сильный ветер и ливень, отключали свет на пару часов. Буря началась резко, утром был солнечно», — рассказала жительница поселка Балаганск.

Местный телеграм-канал также сообщил, что в нескольких районах начались лесные пожары.

Сетевые организации, как отмечается, превентивно отключили электроснабжение в частном секторе в ряде микрорайонов Иркутска. В МЧС рекомендовали жителям оставаться дома.

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