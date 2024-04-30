Здоровый образ жизни может победить генетику и отсрочить смерть на пять лет 

Результаты нескольких долгосрочных исследований, опубликованных в журнале BMJ Evidence-Based Medicine, показали, что здоровый образ жизни может компенсировать влияние генетических факторов на 60% и на пять лет увеличить продолжительность жизни.

Ученые проанализировали состояние здоровья более 350 тысяч человек, чьи геномные и медицинские данные хранятся в биобанке Великобритании, пишет The Guardian. Авторы исследования пришли к выводу, что если не брать во внимание образ жизни, то у людей с высокой генетической предрасположенностью к более короткой жизни риск ранней смерти на 21% выше, чем у людей с низкой генетической предрасположенностью.

В то же время у людей, которые ведут нездоровый образ жизни, вне зависимости от генетики, вероятность ранней смерти увеличивается на 78%, обнаружили исследователи из Медицинской школы Чжэцзянского университета в Китае и Эдинбургского университета.

Совокупно нездоровый образ жизни и плохая генетика более чем вдвое повышают риск ранней смерти по сравнению с теми, кому повезло с генетикой и кто ведет следит за здоровьем. Исследователи выяснили, что генетическую предрасположенность к ранней смерти можно компенсировать здоровым образом жизни.

«Участники с высоким генетическим риском могут продлить продолжительность жизни примерно на 5,22 года в возрасте 40 лет при правильном образе жизни», — говорится в исследовании.

Среди факторов, которые помогают отсрочить смерть: отказ от курения, регулярная физическая активность, адекватная продолжительность сна и здоровое питание.

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