Власти отказались ремонтировать дорогу из-за «плакавшего» по Навальному местного жителя

Власти поселка Оленино в Тверской области отказались ремонтировать дорогу на одной из улиц, потому что там живет мужчина, который борется за демократию, «плачет» по Алексею Навальному» и уважает президента Украины Владимира Зеленского. Так в интервью местному телеканалу объяснил свои действия глава округа Олег Дубов.

«Улицу можно назвать именем того гражданина, который любит заниматься борьбой за демократию. То плачет по Навальному, то пишет, как хороша демократия. А до этого писал, как уважает Зеленского. Поэтому вот: он борется за демократию, уважает Зеленского, поэтому остаток улицы будет с грунтовой дорогой пожизненной. Вопрос закрыт», — сказал единоросс Дубов.

Жители поселка Оленино уже несколько лет требуют отремонтировать дороги. В 2020 году, как пишет «Осторожно, новости» прокуратура, куда они обратились с жалобой, обязала устранить выбоины и ямы. Тогда местные власти разработали план по асфальтированию 10 улиц, работы должны быть выполнены только в 2026-2027 годах.

При этом из сметы исключили улицу Школьную. Глава округа Дубов пояснил, что асфальта там не будет, так как местный житель хотел, чтобы дорогу построили в 2025 году и пытался использовать ситуацию в политических целях.

«Асфальта там не будет. Участие в программах наше право, а не обязанность. В 2030 году это останется единственным участком грунтовой дороги во всем поселке Оленино. Мы туда будем водить экскурсии», — заявил он.

При этом Дубов утверждает, что местный житель, которого он называет «лицом нетрадиционной политической ориентации», якобы незаконно построил рядом со своим домом автомастерскую.

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