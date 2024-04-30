На принесенном в ломбард телефоне охранника морга нашли видео с изнасилованием трупов

В Алматы по подозрению в некрофилии задержали охранника местного морга, чье имя не называется. Об этом в своем телеграм-канале сообщил местный журналист Михаил Козачков.

По данным журналиста, задержанный, работая в морге, насиловал трупы и снимал это на видео. Задержать предполагаемого некрофила, по словам Козачкова, помогли сотрудники одного из городских ломбардов, куда мужчина пришел, чтобы попытаться заложить мобильный телефон.

«Оценщица попросила его открыть галерею, чтобы убедиться в том, что аппарат принадлежит ему. А там оказался контент 18+», — пояснил журналист.

Сотрудница ломбарда сообщила об этом в местную полицию, мужчину задержали.

Сообщения о задержании подтвердили в пресс-службе городского департамента полиции, передает местное информационное агентство New Times. В полиции также сообщили, что против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Эта статья Уголовного кодекса Казахстана предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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