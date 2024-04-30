Изъяты десятки гранат и тысячи патронов у жителей Белгородской области с начала войны

Как выяснил «Холод», с начала войны в Украине силовики изъяли у жителей Белгородской области 63 ручные гранаты и более 6500 патронов, преимущественно к автомату Калашникова. Это следует из подсчетов, основанных на приговорах, которые были вынесены местными судами с февраля 2022 по март 2024 года.

Судя по судебным материалам, фигуранты дел о незаконном хранении оружия обычно скрывают происхождение найденных у них боеприпасов. Чаще всего на суде они говорят, что нашли их в лесу. Один из жителей Белгородского района уверял суд, что нашел три мешка с порохом весом более 34 килограммов в поле. Еще два человека рассказали, что обнаружили мешки с порохом по 26 и 15 килограммов.

Осужденные отмечали, что порох был нужен им для бытовых дел, например, розжига печей и мангалов. Один из них сообщил суду, что планировал использовать порох для борьбы с кротами на своем огороде. Общий вес «найденного» в лесу пороха в Белгородской области составил по меньшей мере 120 килограммов, а взрывчатки — 16 килограммов, подсчитал «Холод».

Помимо пороха, взрывчатки, гранат и патронов у жителей Белгородской области изъяли по меньшей мере 14 автоматов Калашникова, три пистолета и три гранатомета. По меньшей мере пятеро подсудимых признались, что купили оружие у российских военных. При этом местные суды обычно избегают суровых наказаний для фигурантов дел об оружии и, как правило, назначают условный срок или исправительные работы.

Один из случаев обнаружения боевого оружия в Белгородской области отличается от всех остальных. В мае 2022 года пограничники нашли тайник примерно в пяти километрах от границы с Украиной. В нем были запасы взрывчатки, которых хватило бы на несколько терактов или диверсий, а также два одноразовых противотанковых гранатомета AT4, состоящих на вооружении ВСУ. ФСБ задержала пятерых человек. Суд постановил, что они собирались перевезти оружие дальше от границы — в Яковлевский район Белгородской области.

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