На войну в Украину уехали главари российских ОПГ

На войну в Украину из колоний уехали по меньшей мере 11 лидеров российских организованных преступных группировок (ОПГ). Почти все они погибли на фронте, сообщает «Агентство» со ссылкой на публикации региональных СМИ.

Издание отмечает, что чаще всего об отправке криминальных авторитетов на войну становится известно из некрологов. Среди погибших значатся глава ОПГ «Кусковские» из Татарстана Игорь Куск, лидер «Пивзаводских» из Забайкальского края Роман Кибирев и главарь безымянной московской ОПГ Роман Зуев.

Также на фронте погибли Сергей Максименко («Олимпия», Пензенская область), Шерали Хатамов (ОПГ Мамуки Чкадуа, Алтайский край), Николая Аршинов («Кальбоновские», Белгородская область), Александр Еналеев («Трассовики», Татарстан), Андрей Бережных (Балаковская ОПГ, Саратовская область) и Иван Непаратов (ОПГ без названия из Подмосковья). Последний получил от Владимира Путина медаль «За отвагу» посмертно.

Единственный выживший на войне криминальный авторитет, о котором стало известно журналистам, — это Сергей Зузлев. «Агентство» называет его «правой рукой» лидера челнинской ОПГ «Трассовики» Александра Еналеева. Зузлев девять лет скрывался от следствия, но в 2018 году был осужден на 18 лет колонии за убийство четверых дальнобойщиков. В 2023 году СМИ сообщили, что он находится на реабилитации после участия в войне и ждет помилования.

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Об отправке на фронт еще одного, одиннадцатого криминального авторитета — лидера забайкальской ОПГ «Меценатовские» Дмитрия Ведерникова — сообщило издание «Чита.ру» 30 апреля. Его банда действовала в 1990-х. В 2010 году Ведерникова арестовали, а в 2011 приговорили его к первому сроку за грабежи, разбои, вымогательства и мошенничество. Пока он находился в колонии, его осудили еще по нескольким статьям. В 2017 году Ведерников получил 22 года лишения свободы за 11 убийств. В 2022 году ему добавили несколько эпизодов по делу о вымогательствах. Суммарно срок лидера «Меценатовских» составил 24 года и четыре месяца колонии.

Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова в разговоре с «Агентством» заявила, что 11 человек — это лишь малая часть криминальных авторитетов, которые уехали на войну. По ее словам, изначально на фронт уезжали только «мужики», «козлы» и «опущенные», но после того, как войну поддержал «вор в законе» Шакро Молодой, туда начали вербоваться и «блатные».

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