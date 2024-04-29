Российские зумеры сомневаются в себе из-за чужих историй успеха в соцсетях

Более 70% молодых россиян рассказали, что контент других людей заставляет их сомневаться в своем финансовом благополучии. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на опрос агентства «Пиархаб» и исследовательского центра «Позиция», который провели по просьбе Forbes Young.

В опросе приняли участие 1288 жителей крупных городов в возрасте от 16 до 27 лет. Большинство респондентов составили представители так называемого поколения Z, то есть зумеры, родившиеся с 1997 года.

Больше половины из них рассказали, что успех других людей регулярно влияет на их настроение. Чаще всего сомнения в собственном успехе провоцирует контент от лидеров мнений, а также публикации в СМИ и соцсети друзей и знакомых. Речь идет о публикациях в ютубе, «Вконтакте» и инстаграме.

40% тех, кто сталкивался с реакцией на чужой успех в соцсетях, рассказали, что такой контент вызвал у них неуверенность в себе и своих силах. Другие испытали тревогу и страх за свое материальное состояние. Каждый пятый почувствовал страх упустить какую-либо возможность.

Чтобы минимизировать дискомфорт, молодые россияне отписываются от успешных блогеров либо сокращают время, проведенное в интернете. Некоторые решают проблему в кабинете психолога, стараются отвлекаться на хобби или спорт.

Молодых людей также попросили рассказать, какие профессии ассоциируются у них с богатством. На первом месте оказались блогеры и лидеры мнений, на втором — IT-специалисты. Третью строчку поделили актеры и музыканты.

Почти половина участников опроса считают маркером успеха и богатства наличие больших накоплений, треть — недвижимости в элитном районе. При этом 46% респондентов рассказали, что у них нет накоплений. Треть респондентов сумела накопить 50 тысяч рублей. Финансовая подушка на сумму от 50 до 100 тысяч рублей есть у 11,2% опрошенных. Накопить более 100 тысяч рублей смогли 11% участников опроса.

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