Депутат-единоросс пожаловался на запрет курения в парламенте

Депутат парламента Якутии от «Единой России» Владимир Поскачин пожаловался на то, что ему запрещают курить в помещениях, в том числе на работе. Видео его выступления опубликовало издание Sakha Life.

Выступая на заседании, Поскачин сказал, что он больше не любит ходить в рестораны, потому что запрещено курить. «Нельзя отдыхать. Сидишь, нормально выпиваешь… без курева! Хочешь курить — надо выходить. Уже неудобно [стало] сидеть в ресторане. Все, кто курят, меня поймут», — сказал он.

По словам Поскачина, раньше депутатам разрешали курить прямо в коридоре парламента. Теперь им приходится выходить на улицу и мерзнуть, посетовал он. «Простужаемся, у меня голос все время простуженный. Поэтому не советую увлекаться запретами, особенно по курению. Никакого вреда от курения нет», резюмировал депутат.

Летом 2013 года россиянам законодательно запретили курить практически во всех общественных местах, включая все виды транспорта, офисы: учебные учреждения, остановки и вокзалы. Через год незаконным признали курение в кафе и ресторанах, однако на летние веранды он не распространяется. С тех пор за курение в общественном месте грозят штрафы от 500 до 1500 рублей.

В 2018 году группа депутатов петербургского Заксобрания от «Единой России» подготовила законопроект, запрещающий курение в том числе на верандах. Эта идея разозлила других депутатов, включая коллег по партии. «Курильщики — тоже граждане России, почему вы нарушаете их права?», — негодовал единоросс Андрей Васильев. «Вместо введения бесполезных запретов на курение стоит запретить продажу сигарет», — говорил Сергей Трохманенко из Партии роста. В итоге за принятие законопроекта проголосовали лишь три депутата, в результате чего документ был отклонен.

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