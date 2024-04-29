В Пулкове перестали принимать упакованный в пищевую пленку багаж

С 28 апреля в аэропорту Пулково временно перестали принимать багаж, который пассажиры самостоятельно оборачивают пищевой пленкой. Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает «Фонтанка».

От пассажиров требуют, чтобы их сумки и чемоданы были упакованы только в ту пленку, которую используют в аэропорту. Представитель аэропорта объяснил введение этой меры проведением «диагностических работ». Он призвал пассажиров обращаться на официальные стойки для упаковки багажа и добавил, что в Пулкове открыли дополнительный пункт обслуживания. В пресс-службе добавили, что эта мера временная, но на какой срок она введена, не уточнили.

На сайте аэропорта говорится, что услуга по упаковке стоит от 500 до 1000 рублей за сумку. За упаковку негабаритного багажа придется заплатить 1500 рублей. При этом один из пассажиров Дмитрий прислал «Фонтанке» чек на сумму в 2000 рублей за упаковку своего чемодана. Он добавил, что сотрудники аэропорта заставляют всех снимать с сумок пищевую пленку, из-за чего в Пулкове якобы задерживаются рейсы. В пресс-службе информацию о задержке вылетов опровергли. «Бумага» также не нашла данных о задержке рейсов на табло аэропорта.

На сайте Пулково есть рекомендация упаковывать багаж только после досмотра при входе в аэропорт. «Заранее упакованный багаж может быть вскрыт во время досмотра», — говорится в сообщении. Сотрудники аэропорта просят упаковывать багаж только на стационарных аппаратах аэропорта. Они объясняют это тем, что такая мера поможет пассажирам «избежать мошенничества».

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