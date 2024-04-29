Любившую залезать в коробки кошку случайно увезли за тысячу километров от дома

Кошку, которая любила залезать в коробки, случайно отправили по почте за тысячу километров от дома. Хозяева проехали полторы тысячи километров, чтобы вернуть ее, пишет Би-би-си.

Животное по кличке Галеана исчезло из дома в штате Юта в начале апреля. В итоге ее нашел сотрудник Amazon — она была в одной из посылок, которые ее семья отправила в Калифорнию. Животное обнаружили спустя почти неделю после отправки в коробке с ботинками. Несмотря на то, что кошка провела несколько дней без еды и воды, она не пострадала.

Сотрудник Amazon отвез Галеану к ветеринару. Тот отсканировал ее микрочип и увидел данные ее хозяйки Кэрри Кларк. Когда с женщиной связались и рассказали о найденной кошке, она не поверила своим ушам. Кларк назвала произошедшее «самой удивительной и безумной новостью в мире».

«Я сначала не поверила ветеринару и подумала, что это шутка. […] Галеана любит коробки, это просто часть ее личности», — сказала Кларк журналистам. Она с мужем пролетели полторы тысячи километров до Калифорнии, чтобы забрать животное.

По словам Кларк, кошка сразу расслабилась в объятиях хозяйки и перестала трястись. «Это было потрясающее воссоединение!», — сказала женщина. Она призвала хозяев питомцев несколько раз проверять свои посылки перед отправкой по почте.

Би-би-си отмечает, что кошке повезло, так как в коробке была большая щель, через которую та могла дышать. Кроме того, на протяжении всего ее путешествия были хорошие погодные условия: животное не замерзло и не перегрелось.

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