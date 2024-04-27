Россиянка усыновила ребенка из «ДНР» и сменила ему фамилию

Телеканал «Дождь» обнаружил, что шестилетнего ребенка из детского дома в самопровозглашенной ДНР усыновила россиянка. Она сменила ребенку фамилию.

Телеканал утверждает, что в распоряжении журналистов оказалась аудиозапись разговора с женщиной, которая выступала истцом в деле об усыновлении ребенка. Журналисты отметили, что женщина не знала о записи разговора.

В записи Антонина (имя изменено — Прим. «Холода») утверждает, что изменила ребенку фамилию: «Я говорила ему, называла мою фамилию, он психовал, кричал, говорил: “Нет, у меня вот такая-то фамилия”. То сейчас он говорит мою фамилию спокойно, и другую он даже не знает», — рассказала Антонина.

По данным телеканала, на момент начала полномасштабного вторжения Ване (имя изменено — Прим. «Холода»). было неполных четыре года. Он попал в донецкий интернат в 2019 году, когда его биологическую мать лишили родительских прав. Процедуру провели по законам ДНР, но не Украины, отмечают журналисты. Об отце ребенка ничего не известно.

Журналисты телеканала нашли страницу матери Вани в социальных сетях. Судя по фотографиям из ее аккаунта, у женщины пять детей. При этом в разговоре с «Дождем» приемная мать Вани утверждает, что он девятый ребенок в семье.

Как утверждают журналисты телеканала, когда за неделю до полномасштабного вторжения России в Украину власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации и вывезли «почти все детские дома», Ваня и его братья и сестры оказались в разных российских городах. Ваня попал в интернат в Подмосковье. В октябре 2022 года его забрала приемная мать.

Антонина утверждает, что ей «просто позвонили и предложили» усыновить Ваню. После того, как она согласилась, ей перезвонили через неделю с требованием либо отдать Ваню обратно, либо взять еще четверых детей. После этого начался судебный процесс об усыновлении Вани, который выиграла Антонина. 16-летняя сестра Вани попыталась оформить над ним опеку, но суд ей отказал.

В 2022 году уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что усыновила подростка Филиппа из Мариуполя. Позже она заявляла, что россияне не могут усыновлять вывезенных с аннексированных территорий Украины детей. При этом в ноябре 2023 года выяснилось, что некоторые дети, депортированные из Донецкой области, оказались в списках на усыновление.

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