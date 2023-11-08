Депортированных из Донецкой области украинских детей нашли в списках на усыновление. Пока этого не произошло, их учат патриотизму — «Важные истории»

Журналисты «Важных историй» установили личности десяти украинских детей, которых вывезли с аннексированной части Донецкой области и поместили в интернаты Орловской и Липецкой областей. Некоторые из них есть в списках на усыновление, а пока этого не произошло, их учат патриотизму.

В октябре 2022 года в Нарышкинскую школу-интернат Орловской области привезли 60 детей из Донецкой области в возрасте от 5 до 16 лет. На сайте «Единой России» отмечается, что все они «были воспитанниками детских домов». «Важные истории» установили имена семерых детей. Один из них получил российский паспорт, когда ему исполнилось 14 лет, и все они есть во Всероссийском банке данных детей-сирот.

Как пишет издание, в этой школе большое внимание уделяют патриотическому воспитанию. Дети там встречаются со священником — ветераном войны в Афганистане. Он рассказывает им «об истинном патриотизме», а также о «подвигах святых защитников Руси». Там празднуют день российского флага, отмечают «день воссоединения» аннексированных украинских территорий с Россией и слушают рассказы действующих военных.

Более того, 22 февраля 2023 года в школе открыли мемориальную доску в честь выпускника Рамиса Исаенко. На странице учреждения во «ВКонтакте» отмечается, что он погиб «при освобождении Луганской НР». А вот другие детали его биографии там не упоминаются. По информации «Важных историй», Исаенко осенью 2022 года завербовался в ЧВК Вагнера из колонии, где он отбывал очередной срок.

В Липецкую область в октябре 2022 года, по данным местных СМИ, привезли 38 детей-сирот из аннексированной части Донецкой области. Девять из них разместили в центре непрерывного образования «Траектория» в городе Грязи. «Важные истории» установили личности троих из них. Как пишет издание, их можно не просто взять под опеку, а усыновить. Хотя ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявляла, что россияне не могут усыновлять детей с аннексированных территорий. Если это произойдет и у депортированных детей найдутся родственники в Украине, то забрать их обратно будет уже очень сложно.

В «Траектории» также особое внимание уделяется патриотизму. Воспитанники, в том числе депортированные из Украины, пишут письма российским военнослужащим, которые сейчас находятся на фронте, плетут маскировочные сети и делают окопные свечи.

«Уважаемые бойцы! За вами правда! Спасибо за вашу защиту. Мы гордимся вами! Мы верим в вашу победу! Желаем вернуться вам домой с победой! Россия — это надежда, это сострадание, это воинская доблесть, это честь!» — говорят дети в видеоролике «для солдат СВО».

С начала полномасштабного вторжения в Украину в России оказались более 700 тысяч украинских детей. Такая цифра приводится в докладе уполномоченной по правам ребенка при президенте Марии Львовой-Беловой. Однако она утверждает, что большинство несовершеннолетних прибыли в страну с родителями и другими родственниками.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Их назвали ответственными за военные преступления в виде незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий в Россию.

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