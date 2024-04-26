Власти хотели выплатить деньги за смерть добровольца его отцу из ВСУ

Мать погибшего в Украине российского военного Александра Папуны Наталия Левицкая не может получить половину выплаты за его смерть, так как его отец служит в составе Вооруженных сил Украины. Об этом РБК сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

«Сын был добровольцем, воевал с 2014 года, после начала СВО пошел добровольцем и погиб. Поскольку погиб в добровольческом формировании, деньги ему должны выплачивать минсоцполитики ДНР», — сказал депутат.

Александр Папуна, как пишет портал E1.ру, родился в Волновахе, в 2009 году служил в украинской армии, демобилизовался, а затем опять вернулся на службу. В 2014 году Папуна служил в десантных войсках Украины в Днепропетровске. Когда начался конфликт на востоке страны, он, по словам матери, отказался «штурмовать Славянск», расторг контракт с ВСУ и в марте того же года вернулся в Донецкую область.

В 2016 году Папуна, как сообщается, записался добровольцем в батальон сепаратистов «Пятнашка» в самопровозглашенной ДНР. В 2021 году он уволился и уехал к матери, которая переехала в свердловский поселок Рефтинский. Однако после начала полномасштабного российского вторжения Папуна вернулся в оккупированную Донецкую области и вступил в ряды добровольческого батальона «Сомали». Он погиб 24 октября 2022 года.

«Исполнилось полтора года, как погиб мой мальчик, но до сих пор нет положенных выплат. В декабре 2023 года я получила два с половиной миллиона рублей, хотя по закону в случае гибели выплачивают пять миллионов», — рассказала Левицкая.

Оккупационные власти Донецкой области тогда заявили, что вторая половина выплаты полагается отцу Папуны. «Но его отец служит в ВСУ, и это никого не смущает. Самое главное — соблюсти букву закона. Даже Сашино довольствие за октябрь 2022 года поделили на две части. В январе 2023 года я получила половину, вторая непонятно куда пошла», — пояснила Левицкая.

Закон не запрещает украинцам въезд в Россию и теоретически отец Папуна может приехать, открыть счет, получить выплату, а затем вернуться в Украину, писал Иванов в прошлом году. Сейчас депутат сообщил, что обратился в Генпрокуратуру и рассчитывает, что Левицкая получит оставшиеся 2,5 миллиона рублей за смерть сына уже в мае.

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