Спасавших людей в «Крокусе» школьников отправят на карантин перед встречей с Путиным

Восьмиклассников красногорской школы №19 Ислама Халилова и Артема Донскова, которые выводили людей во время теракта в «Крокусе», в конце мая должен наградить Владимир Путин. Перед этим их отправят на двухнедельный карантин. Об этом сообщило издание MSK1.RU.

Классная руководительница подростков Татьяна Комарова рассказала, что Халилова и Донскова сняли с уроков до конца года: «Ни Халилова, ни Донскова до конца учебного года в школе уже не будет. Они уезжают сначала на награждение в Дагестан на два дня, а потом их будет награждать президент. Перед встречей с ним, после праздников, они уходят на карантин. Насколько я поняла, это гостиница, и они там одни-одинешеньки будут находиться».

Оба школьника работали в «Крокус Сити» гардеробщиками. Во время теракта Халилов и Донсков направляли зрителей к выходам из здания. Донсков заявил, что хочет вернуться к работе гардеробщика. Он планирует перейти в другой концертный зал президента и владельца группы компаний Crocus Group Араза Агаларова — в «Вегас Сити Холл».

Мать Донскова рассказала «РИА Новости», что школьники «мечтали» встретиться с Путиным. «Некоторое время назад нам позвонили из администрации президента РФ и спросили, правда ли, что ребята <...> хотят встретиться с Владимиром Путиным. Мы ответили да, это было бы большое для нас событие и большая честь», — сообщила изданию Донскова. Кроме того, она отметила, что школьники уже получили несколько других наград: «Мы встретились с руководством Мосгордумы, Общественной палаты и многими другими».

Теракт в Крокусе произошел 22 марта вечером перед началом концерта группы «Пикник». Несколько вооруженных автоматами человек вошли в здание и открыли стрельбу по толпе. Погибли 144 человека, более 550 пострадали. В рамках уголовного дела следственный комитет арестовал 11 человек, в том числе четверых предполагаемых исполнителей.

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