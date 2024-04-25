Двое военных признались в убийствах жителей прифронтовых сел

В оккупированной части Херсонской области задержали двоих российских военных, которые признались в убийстве нескольких человек в прифронтовых селах. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Об одном из преступлений в полицию сообщила фельдшер больницы в селе Подо-Калиновка. Приехавшие на вызов силовики обнаружили в одном из домов труп женщины. Судя по гильзам, ее убили выстрелами из автомата Калашникова, пишет «Коммерсантъ». В попытке скрыть следы преступления, убийцы облили тело женщины горючим и бросили гранату. В доме возник пожар, однако погибшую все равно удалось опознать.

По информации издания, вскоре по горячим следам были задержаны военнослужащие 144-й мотострелковой бригады Александр Осипов и Александр Кайгородцев. Они написали явки с повинной. Военные рассказали, что убили еще нескольких человек — своего сослуживца и женщину — в соседнем селе Абрикосовка. Их тела они также сожгли и подорвали.

«Коммерсанъ» пишет, что одной из жертв оказалась глава администрации Абрикосовки Любовь Тымчак. В связи с ее гибелью в Алешкинском муниципальном округе объявили трехдневный траур.

Телеграм-канал Baza пишет, что военнослужащие убили пять человек: двух женщин и троих мужчин, двое из которых были российскими военными. РИА «Новости» сообщает о семи убитых только в Абрикосовке. При этом источник агентства в силовых структурах отрицает, что подозреваемые служили в 144-й мотострелковой бригаде. По его словам, задержанные хотели поселиться в Абрикосовке, но глава поселка сказала им, что пустых домов нет. После этого они ее убили, сожгли два дома и подожгли еще один. Среди погибших — хозяйка одного из домов, трое местных жителей и двое силовиков, отмечает агентство.

По данным «Коммерсанта», подозреваемые Осипов и Кайгородцев совершили убийства в состоянии алкогольного опьянения. Кайгородцев — уроженец Новосибирской области, ранее он был судим за умышленное убийство. Когда он отбывал срок в колонии, на него завели еще одно дело — об участии в незаконном обороте наркотиков. По нему Кайгородцев получил еще пять лет и пять месяцев колонии строгого режима.

После освобождения в 2020 году Кайгородцев нарушал возложенные на него запреты: не находился по месту регистрации по ночам и пил алкоголь в общественных местах. За это ему назначили полгода условно. Если его вина в тройном убийстве будет доказана, Кайгородцев получит пожизненное, отмечает издание.

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