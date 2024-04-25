В Европе задержали похитителей редких изданий книг русских писателей

Европейская полиция сообщила об аресте членов банды, которая воровала редкие издания книг преимущественно русских писателей из библиотек в разных странах ЕС. Всего задержанные украли 170 книг на сумму около двух с половиной миллионов евро. На публикацию обратило внимание «Агентство».

По информации полиции, члены группировки похищали редкие книги в 2022 и 2023 годах и затем продавали их на аукционах в Москве и Санкт-Петербурге. Это сделало некоторые издания невозвратными, говорится в пресс-релизе Европола. Преступники воровали издания из национальных и исторических библиотек Чехии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Польши и Швейцарии. Они крали преимущественно книги русских писателей, включая Пушкина и Лермонтова. Среди украденных книг также были произведения Николая Гоголя.

Приходя в библиотеку, злоумышленники под предлогом «академического интереса» просили показать им старинные книги. Прежде чем вернуть их, они тщательно измеряли и фотографировали их. Через несколько дней, недель или месяцев злоумышленники возвращались и снова просили выдать им эти издания — после чего возвращали поддельные. По словам экспертов, они делали копии «превосходного качества». Однако так банда действовала не всегда: в некоторых случаях преступники тайно проникали в библиотеки и просто похищали книги.

Международное расследование началось после обращения Франции в Европол. Затем факт аналогичных преступлений на своих территориях подтвердили другие страны.

Во вторник 23 апреля оперативники задержали троих преступников в Эстонии, Франции и Литве, еще двоим членам группировки назначили судебный надзор во Франции. В среду еще четверых предполагаемых членов банды поместили под стражу в Латвии и Грузии. Европолиция отмечает, что все задержанные — граждане Грузии.

В операции было задействовано более 100 силовиков, они обыскали 27 мест. Офицеры изъяли более 150 книг. Одну из них уже вернули во Францию.

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